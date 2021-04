UNA VITA, anticipazioni puntata di lunedì 12 e martedì 13 aprile 2021 (Di sabato 10 aprile 2021) anticipazioni puntata 1154 di Una VITA di lunedì 12 e martedì 13 aprile 2021: Santiago parla a Marcia dell’affare a cui sta pensando per quando se ne andranno a stare a Cuba; a quel punto la Sampaio decide di fidarsi di lui. Intanto il colloquio per il lavoro di cameriera personale va bene e così, dopo avere compreso che Felipe l’ha raccomandata all’ambasciatore, Marcia lo ringrazia. Leggi anche: Una VITA anticipazioni: BELLITA si riprende ma tutti le nascondono che… Felipe, vedendo Marcia così contenta, le rivela che ancora pensa a lei continuamente. Ma in quel mentre arriva Santiago e subito chiede spiegazioni… Ursula rientra ad Acacias e i vicini non ne sono per niente entusiasti. Camino è sempre molto triste per la partenza di ... Leggi su tvsoap (Di sabato 10 aprile 2021)1154 di Unadi12 e13: Santiago parla a Marcia dell’affare a cui sta pensando per quando se ne andranno a stare a Cuba; a quel punto la Sampaio decide di fidarsi di lui. Intanto il colloquio per il lavoro di cameriera personale va bene e così, dopo avere compreso che Felipe l’ha raccomandata all’ambasciatore, Marcia lo ringrazia. Leggi anche: Una: BELLITA si riprende ma tutti le nascondono che… Felipe, vedendo Marcia così contenta, le rivela che ancora pensa a lei continuamente. Ma in quel mentre arriva Santiago e subito chiede spiegazioni… Ursula rientra ad Acacias e i vicini non ne sono per niente entusiasti. Camino è sempre molto triste per la partenza di ...

