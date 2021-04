Una Vita, anticipazioni oggi 10 aprile: Bellita sta male (Di sabato 10 aprile 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 10 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Bellita sta sempre peggio e un giorno sviene per strada. Che cos’ha la moglie di José Dominguez? C’entra la nuova amicizia con Margarita? Bellita continua a stare male e anzi peggiora. La Del Campo sviene per strada. Arantxa aveva ragione a metterla in guardia da Margarita? Che cosa sta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 aprile 2021)“Una”, puntata del 102021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10?sta sempre peggio e un giorno sviene per strada. Che cos’ha la moglie di José Dominguez? C’entra la nuova amicizia con Margarita?continua a staree anzi peggiora. La Del Campo sviene per strada. Arantxa aveva ragione a metterla in guardia da Margarita? Che cosa sta Articolo completo: dal blog SoloDonna

