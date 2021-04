Una Vita, anticipazioni dal 12 al 17 aprile: tragedia ad Acacias (Di sabato 10 aprile 2021) Una Vita entrerà nel vivo per quanto concerne la storyline incentrata su Marcia e Felipe, come raccontano le anticipazioni dal 12 al 17 aprile. I due innamorati sono stati costretti a lasciarsi ad un passo dal matrimonio a causa del ritorno di Santiago, il legittimo marito della ragazza, ma non hanno mai smesso di amarsi, nonostante l'avvocato abbia ufficializzato il suo fidanzamento con Genoveva Salmeron che gli ha annunciato di aspettare un figlio da lui. Felipe ha procurato un impiego a Marcia, ma ha chiesto a Liberto di dire alla giovane di essere stato lui a raccomandarla. Intanto, Santiago svelerà alla consorte il suo progetto per quando andranno a vivere a Cuba e lei deciderà di concedergli fiducia. Poco dopo, il colloquio di lavoro della brasiliana andrà molto bene e lei, avendo compreso che è stato L'Alvarez Hermoso a ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 aprile 2021) Unaentrerà nel vivo per quanto concerne la storyline incentrata su Marcia e Felipe, come raccontano ledal 12 al 17. I due innamorati sono stati costretti a lasciarsi ad un passo dal matrimonio a causa del ritorno di Santiago, il legittimo marito della ragazza, ma non hanno mai smesso di amarsi, nonostante l'avvocato abbia ufficializzato il suo fidanzamento con Genoveva Salmeron che gli ha annunciato di aspettare un figlio da lui. Felipe ha procurato un impiego a Marcia, ma ha chiesto a Liberto di dire alla giovane di essere stato lui a raccomandarla. Intanto, Santiago svelerà alla consorte il suo progetto per quando andranno a vivere a Cuba e lei deciderà di concedergli fiducia. Poco dopo, il colloquio di lavoro della brasiliana andrà molto bene e lei, avendo compreso che è stato L'Alvarez Hermoso a ...

