Una Vita anticipazioni: BELLITA si riprende ma tutti le nascondono che… (Di sabato 10 aprile 2021) Il peggio passerà per BELLITA del Campo (Maria Gracia). Nonostante l’avvelenamento subito dalla “falsa amica” Margarita Carrion (Igo Lisbert), la cantante riuscirà miracolosamente a riprendersi nelle prossime puntate italiane di Una Vita, anche se tutti quanti cercheranno di nasconderle il coinvolgimento della conoscente in quello che le è capitato… Leggi anche: UNA Vita, anticipazioni puntata di sabato 10 aprile 2021 Una Vita, news: Margarita viene arrestata; BELLITA in fin di Vita! Le anticipazioni segnalano che BELLITA comincerà a stare male proprio nei giorni in cui Margarita le avrà inculcato nella testa il dubbio dell’esistenza di una relazione extraconiugale tra José Miguel (Manuel Bandera) ... Leggi su tvsoap (Di sabato 10 aprile 2021) Il peggio passerà perdel Campo (Maria Gracia). Nonostante l’avvelenamento subito dalla “falsa amica” Margarita Carrion (Igo Lisbert), la cantante riuscirà miracolosamente arsi nelle prossime puntate italiane di Una, anche sequanti cercheranno di nasconderle il coinvolgimento della conoscente in quello che le è capitato… Leggi anche: UNApuntata di sabato 10 aprile 2021 Una, news: Margarita viene arrestata;in fin di! Lesegnalano checomincerà a stare male proprio nei giorni in cui Margarita le avrà inculcato nella testa il dubbio dell’esistenza di una relazione extraconiugale tra José Miguel (Manuel Bandera) ...

