Una Vita, anticipazioni 11 aprile: Felipe dice a Marcia di amarla ancora, ma arriva Santiago

Una Vita, anticipazioni 11 aprile: ecco come finirà la settimana con la telenovela spagnola.

Una Vita, anticipazioni 11 aprile: Santiago dice a Marcia di avere un'idea che potrebbe cambiare il loro destino

Santiago racconta a Marcia di aver trovato un modo che potrebbe cambiare il loro futuro a livello economico. Le dice di volere trasferirsi con lei a Cuba!

Ursula torna nel quartiere, ma non viene ben accolta

Gli ex vicini non accetteranno favorevolmente il ritorno della dicenta ad Acacias, dopo che Genoveva l'ha smascherata. Tuttavia l'ex governante sarà soddisfatta di aver fatto spaventare l'attuale nemica.

Camino trova un confidente su Maite

Camino è sempre ...

