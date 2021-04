Una vita, anticipazioni 10 aprile: una strana alleanza (Di sabato 10 aprile 2021) Ursula sarà sempre più determinata a vendicarsi di Genoveva e per farlo arriverà al punto di stringere una strana alleanza. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi, 10 aprile, rivelano che la Dicenta si recherà in carcere da Andrade e gli proporrà di dargli informazioni su Santiago in cambio della testa di Felipe. L'uomo, accetterà, ma Genoveva verrà a sapere lo stesso ciò che ha tentato di fare Ursula. Nel frattempo, Bellita sempre più spossata, sverrà per strada. Intanto, Emilio chiederà a Cinta di sposarlo mentre Camino sarà triste per la partenza di Maite. Infine, Marcia sosterrà il colloquio all'ambasciata mentre Genoveva scopre che è incinta. Una vita, spoiler 10 aprile: Genoveva scopre dell'alleanza tra Ursula e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 aprile 2021) Ursula sarà sempre più determinata a vendicarsi di Genoveva e per farlo arriverà al punto di stringere una. LeUnainerenti la puntata in onda oggi, 10, rivelano che la Dicenta si recherà in carcere da Andrade e gli proporrà di dargli informazioni su Santiago in cambio della testa di Felipe. L'uomo, accetterà, ma Genoveva verrà a sapere lo stesso ciò che ha tentato di fare Ursula. Nel frattempo, Bellita sempre più spossata, sverrà per strada. Intanto, Emilio chiederà a Cinta di sposarlo mentre Camino sarà triste per la partenza di Maite. Infine, Marcia sosterrà il colloquio all'ambasciata mentre Genoveva scopre che è incinta. Una, spoiler 10: Genoveva scopre dell'tra Ursula e ...

