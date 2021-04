Una nuova Materia Degenere, a fumetti (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo essere approdata tra le mani di coloro che avevano avuto il fiuto e la sagacia di acquistarla in preorder, il secondo volume dell’antologia di genere targata «Diabolo Edizioni» è finalmente disponibile nelle librerie. Come anche nel caso di Materia Degenere vol.1, curato da Marco Galli e uscito nel 2018, l’antologia è una creatura composita, multiforme. Il progetto nasce come una raccolta di racconti firmati da giovani fumettiste, semi esordienti, riunite sotto la curatela di un autore affermato. La spinta … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 aprile 2021) Dopo essere approdata tra le mani di coloro che avevano avuto il fiuto e la sagacia di acquistarla in preorder, il secondo volume dell’antologia di genere targata «Diabolo Edizioni» è finalmente disponibile nelle librerie. Come anche nel caso divol.1, curato da Marco Galli e uscito nel 2018, l’antologia è una creatura composita, multiforme. Il progetto nasce come una raccolta di racconti firmati da giovaniste, semi esordienti, riunite sotto la curatela di un autore affermato. La spinta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

