Una lucertola gigante avvistata nel supermercato Mai vista una cosa del genere

(Di sabato 10 aprile 2021) Terrore tra i clienti di unin Thailandia, immediate le urla delle persone all’intero. Ecco che cose è successo di così spaventoso! Unadi quasi 2 metri ha letteralmente seminato il panico tra i clienti presenti all’interno di unin Thailandia a Nakhon Pathom. La notizia è stata riportata anche dal Daily Mail e dal video girato all’interno delsi vede benissimo che l’enorme rettile è riuscito senza problemi ad attraversare alcuni corridoi delprima di arrampicarsi sugli scaffali e far cadere marci e prodotti sul pavimento. Non era mai accaduto niente di simile, l’addetto dele i clienti presenti in quel momento all’interno sono subito scappati andando a nascondersi dietro al bancone. I soccorsi sono stati ...

gigante, o meglio, un varano, è entrato in un supermercato per poi arrampicarsi sugli scaffali. Tra i clienti, oltre a chi riprendeva divertito, molti sono rimasti traumatizzati dall'...Gli impiegati e i presenti non potevano credere ai loro occhi quando hanno realizzato che un varano,sorta digigante lunga quasi due metri, stava attraversando i corridoi dell'attività.- terresottovento : 559 infezioni da COVID-19 in Thailandia, ieri altre 500 Thailandia, una lucertola gigante crea il caos nel supermercato: il varano è andato a 'fare la spesa' (Di venerdì 9 aprile 2 ...Dall’account Twitter di Jurassic World arriva un lapidario: non eravamo noi! L'impiegato del supermercato che l’ha vista per primo ha poi raccontato: “Mai vista una lucertola così grande in vita mia; ...