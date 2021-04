Un film afroamericano come Judas and the Black Messiah è ancora difficilissimo da fare ad Hollywood (Di sabato 10 aprile 2021) Candidato a cinque premi Oscar (nomination più prestigiosa, quella per il Miglior film, compresa), il lavoro su Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, rappresenta perfettamente la fatica che continua a fare il cinema a trattare la cultura afroamericana. On demand da questo weekend Quando è uscito Black Panther ed è stato un successo, si è detto che la sua importanza e la sua influenza sarebbero andate ben oltre il cinema di supereroi. Ora che sono passati quasi quasi anni, non è più una teoria, bensì una certezza. Judas and the Black Messiah, un lavoro di alto profilo prodotto da una major come la Warner (on demand dal 9 Aprile) che mette in scena una storia americana quasi mai raccontata prima, è proprio figlio di Black Panther. E, ironia della ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Candidato a cinque premi Oscar (nomination più prestigiosa, quella per il Miglior, compresa), il lavoro su Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, rappresenta perfettamente la fatica che continua ail cinema a trattare la cultura afroamericana. On demand da questo weekend Quando è uscitoPanther ed è stato un successo, si è detto che la sua importanza e la sua influenza sarebbero andate ben oltre il cinema di supereroi. Ora che sono passati quasi quasi anni, non è più una teoria, bensì una certezza.and the, un lavoro di alto profilo prodotto da una majorla Warner (on demand dal 9 Aprile) che mette in scena una storia americana quasi mai raccontata prima, è proprio figlio diPanther. E, ironia della ...

Advertising

giannileft : RT @mentinfuga: Un film afroamericano come Judas and the Black Messiah è ancora difficilissimo da fare ad Hollywood - mentinfuga : Un film afroamericano come Judas and the Black Messiah è ancora difficilissimo da fare ad Hollywood - Bobe_bot : Un film afroamericano come Judas and the Black Messiah è ancora difficilissimo da fare ad Hollywood (… - zazoomblog : Un film afroamericano come Judas and the Black Messiah è ancora difficilissimo da fare ad Hollywood -… -