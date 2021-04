Ultimatum Uefa all’Italia: 9 giorni per salvare l’Europeo (Di sabato 10 aprile 2021) La Uefa annuncia che otto città hanno confermato e garantito ufficialmente le porte aperte al pubblico negli stadi in occasione di Euro 2020, lanciando un Ultimatum alle altre 4 città: c’è tempo infatti fino al 19 aprile per confermare o meno la possibilità di aprire gli stadi, pena l’esclusione del Paese da quelli che ospiteranno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 10 aprile 2021) Laannuncia che otto città hanno confermato e garantito ufficialmente le porte aperte al pubblico negli stadi in occasione di Euro 2020, lanciando unalle altre 4 città: c’è tempo infatti fino al 19 aprile per confermare o meno la possibilità di aprire gli stadi, pena l’esclusione del Paese da quelli che ospiteranno L'articolo

