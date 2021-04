Ultimatum della Uefa all’Italia: ha dieci giorni per non perdere Roma sede degli Europei (Di sabato 10 aprile 2021) Mentre l’Italia è impelagata nella palude vaccini, la Uefa – che vive nel suo meraviglioso iperuranio – compila liste di promossi e bocciati e lancia Ultimatum per l’Europeo che si svolgerà a giugno. Nella lista dei buoni e dei cattivi, Roma è tra i cattivi. Assieme a Monaco di Baviera, Bilbao e Dublino non hanno ricevuto l’ok per ospitare gli Europei. Perché la Figc non ha indicato la previsione sulla presenza di pubblico, su quante persone sarà possibile ospitare (prima partita l’11 giugno). La Uefa ha fissato come termine ultimo il 19 aprile: è quella la data dentro o fuori. Ne scrive oggi anche La Stampa. Manca la stima perché all’apertura del ministro Speranza ha fatto seguito la brusca frenata del Comitato tecnico scientifico che affianca il governo nella battaglia al Covid: gli scienziati hanno ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Mentre l’Italia è impelagata nella palude vaccini, la– che vive nel suo meraviglioso iperuranio – compila liste di promossi e bocciati e lanciaper l’Europeo che si svolgerà a giugno. Nella lista dei buoni e dei cattivi,è tra i cattivi. Assieme a Monaco di Baviera, Bilbao e Dublino non hanno ricevuto l’ok per ospitare gli. Perché la Figc non ha indicato la previsione sulla presenza di pubblico, su quante persone sarà possibile ospitare (prima partita l’11 giugno). Laha fissato come termine ultimo il 19 aprile: è quella la data dentro o fuori. Ne scrive oggi anche La Stampa. Manca la stima perché all’apertura del ministro Speranza ha fatto seguito la brusca frenata del Comitato tecnico scientifico che affianca il governo nella battaglia al Covid: gli scienziati hanno ...

Advertising

napolista : Ultimatum della Uefa all’Italia: ha dieci giorni per non perdere Roma sede degli Europei Entro il 19 aprile la Uef… - infoitsport : Corriere della Sera: 'Ultimatum della Uefa, Europei di calcio in Italia: o con i tifosi o niente' - vaniacavi : RT @chilisummer: E' già scaduto l''ultimatum' dell'UEFA al governo italiano per la definizione della presenza del pubblico alla partita ina… - chilisummer : E' già scaduto l''ultimatum' dell'UEFA al governo italiano per la definizione della presenza del pubblico alla part… - LauraCarrese : Salvini a Draghi: ecco le sei regioni che sono già da zona gialla - Il Tempo -