UFC Fight Night, Marvin Vettori domina il trash talker Holland: successo per decisione unanime (Di domenica 11 aprile 2021) UFC Fight Night, Marvin Vettori si impone nel main event contro Kevin Holland: successo per decisione unanime, decisiva la lotta a terra Ancora una volta un forfait, Marvin Vettori ci ha fatto l’abitudine. Darren Till, l’avversario designato inizialmente per UFC Fight Night Las Vegas, un sabato sera da passare in compagnia delle MMA ad un orario apprezzabile anche in Italia, si è chiamato fuori: motivazione ufficiale un problema alla clavicola. Infortuni, malori improvvisi, Covid: ne capita sempre qualcuna agli avversari dell’azzurro. Il bello dell’UFC è che la sfida diventa quasi una ‘open challenge’ alla quale si può proporre un nuovo sfidante e il nome di ‘The Italian Dream’, ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021) UFCsi impone nel main event contro Kevinper, decisiva la lotta a terra Ancora una volta un forfait,ci ha fatto l’abitudine. Darren Till, l’avversario designato inizialmente per UFCLas Vegas, un sabato sera da passare in compagnia delle MMA ad un orario apprezzabile anche in Italia, si è chiamato fuori: motivazione ufficiale un problema alla clavicola. Infortuni, malori improvvisi, Covid: ne capita sempre qualcuna agli avversari dell’azzurro. Il bello dell’UFC è che la sfida diventa quasi una ‘open challenge’ alla quale si può proporre un nuovo sfidante e il nome di ‘The Italian Dream’, ...

