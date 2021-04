Udinese-Torino oggi: orario Serie A, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 10 aprile 2021) oggi, 10 aprile, alle ore 20.45 si giocherà Udinese-Torino, match valido per la 30ma giornata del campionato di Serie A. Un match carico di significati e di punti pesanti per la lotta salvezza. Guarda Udinese-Torino in streaming su DAZN Da una parte i friulani di mister Gotti (33 punti), che ormai vedono la permanenza di categoria a un passo, dall’altra i granata di Nicola, caricati dal buon pareggio per 2-2 ottenuto nel derby contro la Juventus, ma ancora in piena battaglia nella zona calda della graduatoria (24 punti, a +2 dal Cagliari attualmente terz’ultimo). Di seguito il programma dettagliato e le probabili formazioni di Udinese-Torino, match della 30ma giornata di ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021), 10 aprile, alle ore 20.45 si giocherà, match valido per la 30ma giornata del campionato diA. Un match carico di significati e di punti pesanti per la lotta salvezza. Guardainsu DAZN Da una parte i friulani di mister Gotti (33 punti), che ormai vedono la permanenza di categoria a un passo, dall’altra i granata di Nicola, caricati dal buon pareggio per 2-2 ottenuto nel derby contro la Juventus, ma ancora in piena battaglia nella zona calda della graduatoria (24 punti, a +2 dal Cagliari attualmente terz’ultimo). Di seguito ildettagliato e ledi, match della 30ma giornata di ...

Advertising

pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - Dalla_SerieA : Torino, Nicola: 'Dovremo essere all'altezza dell'Udinese' - - infoitsport : Udinese-Torino, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Udinese-Torino, Gotti: 'Partita importante per il nostro campionato'. Video - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: ??La presentazione di #UdineseTorino: il momento delle due squadre e le probabili scelte di #Nicola e #Gotti ???? https:/… -