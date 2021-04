Udinese-Torino | le probabili formazioni del match

(Di sabato 10 aprile 2021) Alla Dacia Arena si sfidanonell’anticipo della 30esima giornata di Serie A. Granata alla disperata ricerca di punti salvezza: in attacco il tandem Belotti-Sanabria Dopo aver fermato la Juventus nel derby, questa sera alle 20:45, ildi Davide Nicola fa tappa alla Dacia Arena dove proverà a raccogliere punti salvezza. L’invece vuole replicare la vittoria nel girone d’andata quando si impose per 3-2 grazie al gol decisivo di Nestorovski. QUI– Per Gotti squadra quasi al completo e quindi in campo i titolari. Nel consueto 3-5-1-1, in porta Musso e linea difensiva composta da Becao, Bonifazi e Samir. Sulle fasce spazio a Striger Larsen e Molina mentre a centrocampo ad orchestrare ci saranno De Paul, Pereyra ed Arslan. In attacco Forestieri insidia Pereyra per ...

La serie A torna in campo per il trentesimo turno, che si apre con Spezia - Crotone oggi alle 15, seguita da Parma - Milan alle 18 e daalle 20.45. Domenica altre 6 partite, con Inter e Juve in casa rispettivamente contro Cagliari e Genoa e il posticipo Fiorentina - Atalanta. Torna in campo anche la Serie B con le ...SABATO 10 APRILE 2021 ore 20:30 Serie A 30a Giornata:vs(diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Massimo Callegari - Commento Tecnico: Roberto Cravero ...Questa sera con l’Udinese il difensore Alessandro Buongiorno vuole dare ... Il portiere Vanja Milinkovic-Savic, chiamato per l’indisponibilità di Sirigu a difendere la porta del Torino, è a caccia di ...Non alle 15, per Spezia-Crotone, ma alle 18, quando il Milan scenderà in campo in trasferta contro il Parma. Poi, questa sera, Udinese-Torino.