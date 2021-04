Tv italiana in lutto: è morto durante le riprese (Di sabato 10 aprile 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E’ caduto in un dirupo e purtroppo non c’è stato più niente da fare per lui: per la televisione italiana è lutto. Regista e operatore di camera, è morto a 55 anni Michele Porcelli che lavorava da molto tempo all’emittente LacTv (una tv calabrese piuttosto nota nella regione in cui è nata) e con Mediaset, con cui ha avuto diverse collaborazioni. L’uomo è tragicamente deceduto dopo una brutta caduta da un dirupo di diversi metri mentre effettuava delle riprese con un drone. Tutti i suoi colleghi e i suoi familiari sono sconvolti di aver perso una persona come Michele, molti sono i messaggi di cordoglio per lui e per i suoi familiari. Michele, 55 anni di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, al momento della sua tragica e inaspettata morte si trovava ... Leggi su howtodofor (Di sabato 10 aprile 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E’ caduto in un dirupo e purtroppo non c’è stato più niente da fare per lui: per la televisione. Regista e operatore di camera, èa 55 anni Michele Porcelli che lavorava da molto tempo all’emittente LacTv (una tv calabrese piuttosto nota nella regione in cui è nata) e con Mediaset, con cui ha avuto diverse collaborazioni. L’uomo è tragicamente deceduto dopo una brutta caduta da un dirupo di diversi metri mentre effettuava dellecon un drone. Tutti i suoi colleghi e i suoi familiari sono sconvolti di aver perso una persona come Michele, molti sono i messaggi di cordoglio per lui e per i suoi familiari. Michele, 55 anni di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, al momento della sua tragica e inaspettata morte si trovava ...

