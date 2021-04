Tutti la conosciamo per il ruolo di Marina in ‘Un posto al Sole’. Ma avete mai visto il marito? Lui ha 14 anni in meno di lei. FOTO (Di sabato 10 aprile 2021) L’attrice Nina Soldano è uno dei volti storici di Un posto al Sole; l’algida Marina Giordano della soap si è raccontata in diverse interviste e, moto spesso, ha parlato dell’amore per il marito Teo Bordagni, con il quale fa coppia fissa dal 2010. L’amore tra Nina e Teo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@nina soldano) L’attrice, classe 1963, è profondamente legata al marito Teo, il quale gli è stato profondamente vicino in un momento molto doloroso della sua vita. I due si sono conosciuti sui social; a 40 anni, Nina ha conosciuto su Facebook il suo futuro marito, un ingegnere originario di Torino: A 40 anni ho comprato il mio primo computer. Tutti mi prendevano in ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 aprile 2021) L’attrice Nina Soldano è uno dei volti storici di Unal Sole; l’algidaGiordano della soap si è raccontata in diverse interviste e, moto spesso, ha parlato dell’amore per ilTeo Bordagni, con il quale fa coppia fissa dal 2010. L’amore tra Nina e Teo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Soldano (@nina soldano) L’attrice, classe 1963, è profondamente legata alTeo, il quale gli è stato profondamente vicino in un momento molto doloroso della sua vita. I due si sono conosciuti sui social; a 40, Nina ha conosciuto su Facebook il suo futuro, un ingegnere originario di Torino: A 40ho comprato il mio primo computer.mi prendevano in ...

Advertising

Duva861 : @NandoPiscopo1 Sul 2 a 0... partita totalmente in controllo...arbitraggio scarso o no stai zitto e non lasci la tua… - frenk_kezzi : Non voglio immaginare i cazzi neri che ci butteranno nel culo a Torino e a Bergamo dopo la porcheria di oggi. Mares… - BTSxArmy1673 : RT @btsnewsitalia: ?? 'Siamo letteralmente forti. Gli ARMY che conosco e i BTS che conosciamo tutti, siamo tutti forti. Troveremo un modo, l… - inarteziogio : Credo che la conosciamo tutti per Who is she???? - dahlia16210472 : @martyylinka È una gregorella si vede che sei poca attiva perché qui la conosciamo tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti conosciamo Anniversario Polizia, Di Mauro (FdI): 'Grazie a chi è sempre al servizio del Paese' Quest'oggi ricorre il 169° anno dalla fondazione di quella che oggi conosciamo come Polizia di Stato. Un percorso che rispecchia e attraversa tutte le tappe della ...ringraziamento particolare a tutti ...

Giornalisti. Quanti sono intercettati? Giandomenico Caiazza, "Ecco la furia devastatrice delle Intercettazioni" E conosciamo bene, per di più, la insidiosa inaffidabilità dello strumento'. Da grande esperto ... ben s'intende: sappiamo tutti quanto sia irresistibile, in questo Paese, il fascino suggestivo ed ...

Marc Marquez, l’analisi tecnica: come può cambiare la sua strategia a Portimao La Gazzetta dello Sport Quest'oggi ricorre il 169° anno dalla fondazione di quella che oggicome Polizia di Stato. Un percorso che rispecchia e attraversa tutte le tappe della ...ringraziamento particolare a...bene, per di più, la insidiosa inaffidabilità dello strumento'. Da grande esperto ... ben s'intende: sappiamoquanto sia irresistibile, in questo Paese, il fascino suggestivo ed ...