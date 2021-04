Tutti i politici che hanno violato le loro stesse misure anti-contagio (Di sabato 10 aprile 2021) La prima ministra norvegese Erna Solberg è stata multata per aver violato le restrizioni anti-contagio del suo stesso governo. Leader del partito conservatore dal 2004, Solberg è al secondo mandato e durante la pandemia ha tenuto una linea dura che è valsa al paese scandinavo uno dei più bassi tassi di mortalità in Europa. Lo scandalo rischia di intaccare la sua popolarità verso le elezioni di settembre, quando sarà rinnovato il Parlamento. Più della sanzione da 20 mila corone (circa 2 mila euro), insomma, il passo falso verrà pagato in termini di credibilità politica. In occasione del suo sessantesimo compleanno, Solberg ha organizzato una cena in un resort montano con 13 invitati, contro il massimo di dieci previsti dai protocolli sanitari di Oslo. In casi simili, la polizia si è spesso limitata a richiami verbali, ma ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 aprile 2021) La prima ministra norvegese Erna Solberg è stata multata per averle restrizionidel suo stesso governo. Leader del partito conservatore dal 2004, Solberg è al secondo mandato e durante la pandemia ha tenuto una linea dura che è valsa al paese scandinavo uno dei più bassi tassi di mortalità in Europa. Lo scandalo rischia di intaccare la sua popolarità verso le elezioni di settembre, quando sarà rinnovato il Parlamento. Più della sanzione da 20 mila corone (circa 2 mila euro), insomma, il passo falso verrà pagato in termini di credibilità politica. In occasione del suo sessantesimo compleanno, Solberg ha organizzato una cena in un resort montano con 13 invitati, contro il massimo di dieci previsti dai protocolli sanitari di Oslo. In casi simili, la polizia si è spesso limitata a richiami verbali, ma ...

