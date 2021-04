Turismo, protesta dei presepiali di San Gregorio Armeno: Riapriamo (Di sabato 10 aprile 2021) In quella strada, in cui fino a dicembre 2019 era necessario istituire il senso unico alternato tanto era frequentata, compaiono già i primi cartelli ‘Vendesi’, e i rumors vogliono ci sia un interesse di grandi gruppi immobiliari lombardi per comprare i locali questi esercizi commerciali. La voce di maggiore spesa, infatti, ora che i flussi di turisti non esistono più, e’ quella dei fitti, diventati insostenibili. Così lunedi’ prossimo a Napoli i presepiai artigiani di via San Gregorio Armeno saranno davanti le proprie botteghe con saracinesche chiuse e chiavi in mano, ed esporranno un cartello con la scritta “Cedesi San Gregorio Armeno”. Il rischio e’ che se troppe botteghe saranno costrette a chiudere definitivamente, lo spazio sia occupato da tipi di attivita’ ben distanti dall’antica arte, e che la strada perda ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) In quella strada, in cui fino a dicembre 2019 era necessario istituire il senso unico alternato tanto era frequentata, compaiono già i primi cartelli ‘Vendesi’, e i rumors vogliono ci sia un interesse di grandi gruppi immobiliari lombardi per comprare i locali questi esercizi commerciali. La voce di maggiore spesa, infatti, ora che i flussi di turisti non esistono più, e’ quella dei fitti, diventati insostenibili. Così lunedi’ prossimo a Napoli i presepiai artigiani di via Sansaranno davanti le proprie botteghe con saracinesche chiuse e chiavi in mano, ed esporranno un cartello con la scritta “Cedesi San”. Il rischio e’ che se troppe botteghe saranno costrette a chiudere definitivamente, lo spazio sia occupato da tipi di attivita’ ben distanti dall’antica arte, e che la strada perda ...

Advertising

ItaliaaTavola : Antonio Russo ha aderito alla protesta #Ioapro e ha alzato la saracinesca del suo locale vicino a Fontana di Trevi… - NapoliToday : #Cronaca Capri in protesta, il sindaco: 'Entro due settimane saremo Covid free' - tvoggi : TURISMO, PROTESTA AD AMALFI DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE “Lavoro e dignità per tutti”. È lo striscione espo… - mattinodinapoli : Amalfi, protesta dei lavoratori del turismo «Lavoro e dignità per tutti» - positanonews : #Copertina #EconomiaeLavoro #Turismo Sorrento. I sindaci della penisola sorrentina vicini alla protesta dei lavorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo protesta Capri, sit in dei lavoratori del turismo il sindaco: 'Presto saremo Covid free' Si è alzata anche da Capri nel corso della manifestazione Nessuno Resti Indietro il grido di protesta dei lavoratori stagionali del turismo che da un anno subiscono i colpi negativi della pandemia e che chiedono di tornare presto alle proprie occupazioni interrotte dal covid . A dar loro ...

I sindaci della penisola sorrentina vicini alla protesta dei lavoratori del turismo ... gli chef stellati Giuseppe Aversa e Alfonso Iaccarino, quest'ultimo è anche assessore al Turismo ... e insieme a tutti i sindaci della penisola sorrentina, non possiamo che sostenere la protesta dei ...

Turismo: a Capri protesta in 'piazzetta', SoS da stagionali - Campania Agenzia ANSA Amalfi, protesta dei lavoratori del turismo «Lavoro e dignità per tutti» «Lavoro e dignità per tutti». E' lo striscione esposto oggi in piazza Duomo ad Amalfi dove hanno manifestato gli operatori del comparto turistico. Una protesta ...

Capri, protesta in “piazzetta” dei lavoratori stagionali Si è tenuta oggi una manifestazione in "piazzetta" a Capri a cui hanno partecipato oltre 200 lavoratori stagionali: Chiediamo sicurezza ...

Si è alzata anche da Capri nel corso della manifestazione Nessuno Resti Indietro il grido didei lavoratori stagionali delche da un anno subiscono i colpi negativi della pandemia e che chiedono di tornare presto alle proprie occupazioni interrotte dal covid . A dar loro ...... gli chef stellati Giuseppe Aversa e Alfonso Iaccarino, quest'ultimo è anche assessore al... e insieme a tutti i sindaci della penisola sorrentina, non possiamo che sostenere ladei ...«Lavoro e dignità per tutti». E' lo striscione esposto oggi in piazza Duomo ad Amalfi dove hanno manifestato gli operatori del comparto turistico. Una protesta ...Si è tenuta oggi una manifestazione in "piazzetta" a Capri a cui hanno partecipato oltre 200 lavoratori stagionali: Chiediamo sicurezza ...