Troppa neve: salta la prima tappa del Giro di Turchia (Di sabato 10 aprile 2021) Doveva essere il giorno del grande ritorno di Fabio Jakobsen alle corse, dopo l'incidente al Giro di Polonia nell'agosto 2020 che ha messo a rischio la sua vita. Invece l'olandese dovrà aspettare ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021) Doveva essere il giorno del grande ritorno di Fabio Jakobsen alle corse, dopo l'incidente aldi Polonia nell'agosto 2020 che ha messo a rischio la sua vita. Invece l'olandese dovrà aspettare ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppa neve Troppa neve: salta la prima tappa del Giro di Turchia Invece l'olandese dovrà aspettare almeno 24 ore perché la prima tappa del Giro di Turchia, che era in programma domani, è stata annullata per neve. Gli organizzatori hanno comunicato che la Nevehir - ...

Giro di Turchia - Annullata la prima tappa per neve: debutto Jakobsen rinviato a lunedì Annullata la prima tappa della 56esima edizione del Giro di Turchia , con la neve a mettere i bastoni tra le ruote all inizio della corsa a tappe che vedrà il ritorno di Fabio Jakobsen . Troppa neve sul percorso e brutto tempo nel fine settimana, ecco che gli organizzatori hanno deciso di annullare la Nevehir - Ürgüp di domenica 11. Nuovo start, dunque, previsto per lunedì 12 con la ...

Troppa neve: salta la prima tappa del Giro di Turchia La Gazzetta dello Sport

