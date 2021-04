Tris al Parma | il Milan fuori casa è una sentenza Ma il rosso a Ibra macchia la giornata

(Di sabato 10 aprile 2021) Ilsi impone 3 - 1 a- gol di Rebic, Kessie, Gagliolo e Leao - e si risolleva dopo il brutto pari con la Samp, proseguendo la marcia Champions. Il secondo posto in solitaria, almeno per un'...

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 10 aprile 2021Ilne approfitta e accorcia (66') con Gagliolo su assist di Pellè. Il Milan resiste e al 94' fain contropiede con Leao.Vittoria preziosissima per la squadra di Pioli al Tardini: Rebic, Kessie e Leao in gol. Lo svedese lascia i compagni in 10 al 60’ Ovunque ti trovi, tutte le informazioni su: partite, storie, approfond ...Vantaggio di Rebic, raddoppio di Kessié per i rossoneri. Il Parma torna in partita con la rete di Gagliolo. Pochi minuti prima era stato espulso Ibrahimovic. Il tris del Milan si fa attendere dopo una ...