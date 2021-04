Trieste | Celebrato il 169 mo anniversario di fondazione della Polizia

(Di sabato 10 aprile 2021) Questa mattina, nel pieno rispettonormativa antipandemica, si è svolta in Questura ala cerimonia celebrativa del 169°Nel ricordo dei Caduti è stata deposizione una corona nel famedio alla presenza del Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola e del Questore Irene Tittoni, con il Cappellano provincialedi Stato don Paolo Rakic a benedirla. Presenti anche i famigliari del Caduto Giuseppe Vitulli e una rappresentanza dell’A.N.P.S. con il labaro E’ seguita la consegna da parte del Questore dei diplomi per le promozioni per merito straordinario al personale interessato.

è il report di un anno di attività della Questura di Trieste, diffusi nel giorno in cui si celebra il 169esimo anno dalla fondazione della Polizia. Particolare attenzione è stata rivolta al rispetto ...