Tragico incendio alle porte di Roma | appartamento in fiamme | trovato il corpo senza vita di una donna

(Di sabato 10 aprile 2021) Tragedia a Tivoli, dove questa notte è scoppiato un grossoall’interno di unin via Gian Lorenzo Bernini 3. L’è divampato poco dopo la mezzanotte, partendo dalla camera da letto dell’, posto al terzo piano della palazzina. Sono intervenute rapidamente tre squadre di vigili del fuoco di, un’autoscala, un’autobotte e il TA/6. Gli agenti, proprio nella camera da dove è scoppiato l’, hannoilustionato edi una. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per quanto di loro competenza. su Il Corriere della Città.

