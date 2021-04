Tragedia | 16enne si lancia dalle scale | mistero sui motivi del gesto

Leggi su chenews

(Di sabato 10 aprile 2021) Un’immaneha colpito una famiglia di Roma. Un ragazzo di soli 16 anni è stato trovato morto nella tromba delle. Ambulanza – immagini di repertorio (Google Images)A Roma si è consumata una vera e propria. Un ragazzo di soli 16 anni, infatti, ha perso la vita. Una ferita gigantesca nell’esistenza della sua famiglia, che difficilmente si rimarginerà. A trovarlo morto purtroppo è stata la madre. La donna non riusciva a trovarlo in casa e poi all’improvviso si è ritrovata davanti ad un dramma. Dopo aver controllato nella sua camera e in tutta casa, infatti, ha deciso di andare sul pianerottolo. Quando ha abbassato lo sguardo si è ritrovata davanti ad una. Il, infatti, era riverso a terra, 4 piani più giù, privo di vita. Subito sono stati allertati i ...