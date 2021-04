Tornano i Barbapapà in versione contemporanea: 9 curiosità sulla famiglia più colorata della tv (Di sabato 10 aprile 2021) I Barbapapà? Tornano in televisione e con nuove avventure. La coloratissima famiglia pop nata negli anni ’70 dalla fantasia della coppia franco-americana composta da Annette Tison e Talus Taylor, torna sul piccolo schermo con una nuovissima serie di episodi scritta, diretta e messa in musica (questo l’aspetto interessante) dai loro figli, Alice e Thomas Taylor. L’appuntamento, a partire dal 12 aprile, è tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Yoyo (canale 43) alle ore 07:20. O, in alternativa, tutti i pomeriggi alle 15:55 e, dalla domenica al venerdì, alle 20:50. Per i più curiosi è prevista anche – per sabato 10 aprile, su RaiPlay – un’anteprima assoluta con il boxset dei primi 26 episodi. Leggi su vanityfair (Di sabato 10 aprile 2021) I Barbapapà? Tornano in televisione e con nuove avventure. La coloratissima famiglia pop nata negli anni ’70 dalla fantasia della coppia franco-americana composta da Annette Tison e Talus Taylor, torna sul piccolo schermo con una nuovissima serie di episodi scritta, diretta e messa in musica (questo l’aspetto interessante) dai loro figli, Alice e Thomas Taylor. L’appuntamento, a partire dal 12 aprile, è tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Yoyo (canale 43) alle ore 07:20. O, in alternativa, tutti i pomeriggi alle 15:55 e, dalla domenica al venerdì, alle 20:50. Per i più curiosi è prevista anche – per sabato 10 aprile, su RaiPlay – un’anteprima assoluta con il boxset dei primi 26 episodi.

