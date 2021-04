Advertising

fattoquotidiano : LA TOSCANE E IL PIEMONTE IN ARANCIONE Superata la soglia dei 250 contagi ogni 100mila abitanti: ecco quali comuni… - FabioTanzilli : CINTURA DI TORINO, ZONA ARANCIONE DA LUNEDÌ: SCUOLE APERTE - Valsusaoggi : CINTURA DI TORINO, ZONA ARANCIONE DA LUNEDÌ: SCUOLE APERTE - confartorino : RT @TgrRaiPiemonte: Anche la provincia di Torino da lunedì diventa zona arancione. La provincia di Cuneo invece da mercoledì. La conferma è… - News24_it : Anche Torino diventa arancione, ora solo Cuneo resta in zona rossa. Il bollettino: calano positivi e ricoveri - La… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino zona

arancione da lunedì 12 aprile, come il resto del Piemonte, mentre Cuneo passerà alla fascia media di rischio Covid da mercoledì. La conferma è arrivata oggi durante la riunione convocata ...Dopo 24 ore di incertezza il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha sciolto il dubbio sul colore della Provincia dida lunedì 12 aprile: "Passerà inarancione come il resto del Piemonte, mentre per la provincia di Cuneo la misura scatterà da mercoledì 14 aprile " La conferma è arrivata oggi durante la ...Da lunedì 12 aprile anche la provincia di Torino, al contrario di quanto era stato detto fino a ieri, passerà in zona arancione come il resto del Piemonte, mentre per la provincia di Cuneo la misura ...Quella di Cuneo da mercoledì. La conferma è arrivata durante la riunione convocata dalla Regione con gli epidemiologi e gli esperti dell’Unità di crisi. “Il ritorno in zona arancione è un segnale impo ...