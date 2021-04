Torino | i convocati di Nicola per l’Udinese

Advertising

sportface2016 : #UdineseTorino, i convocati di #Nicola: assente #Sirigu, out anche Singo - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: ???? I #convocati di #UdineseTorino. Assenti Lyanco, Singo e Sirigu: ci sono Nkoulou e il giovane Sava (90). @DavideDe… - zazoomblog : Convocati Torino per l’Udinese: la lista di Nicola - #Convocati #Torino #l’Udinese: #lista - CorriereGranata : ???? I #convocati di #UdineseTorino. Assenti Lyanco, Singo e Sirigu: ci sono Nkoulou e il giovane Sava (90).… - sportli26181512 : Convocati Torino: confermate le assenze di Sirigu, Singo e Lyanco: Il Torino ha reso nota la lista dei...… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino convocati

Sono 22 i prescelti da Davide Nicola per affrontare la trasferta di Udine . Spiccano fra gli assenti i nomi di Lyanco , Singo e soprattutto quello di Salvatore Sirigu , indisponibile causa Covid - 19. ...Classico 4 - 2 - 3 - 1 per Pioli, che invece in attacco ritrova, almeno tra i, Leao e ... PROBABILI FORMAZIONI UDINESEPer le probabili formazioni di Serie A, Gotti darà spazio al ...Sono 22 i giocatori del Torino convocati per la gara con l'Udinese in programma questa sera alle 20.45 alla Dacia Arena contro la squadra friulana di Luca Gotti. Nella lista dei convocati di Nicola no ...Sono 22 i prescelti da Davide Nicola per affrontare la trasferta di Udine. Spiccano fra gli assenti i nomi di Lyanco, Singo e soprattutto quello di Salvatore Sirigu, indisponibile causa Covid-19. Al s ...