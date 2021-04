Tomori | «Parma buona squadra ma vogliamo raggiungere il nostro obiettivo»

(Di sabato 10 aprile 2021) Intervistato da Sky Sport, Fikayoha parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Tardini contro ilIntervistato da Sky Sport, Fikayoha parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Tardini contro il: «Da adesso fino al termine della stagione ogni partita è importante. Siamo concentrati per migliorare i nostri risultati ed avvicinarsi al. Ilè unama se giochiamo con intensità possiamo portare a casa la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Serafini: 'Romagnoli deve essere fiducioso, può capitare di perdere la titolarità': Luca Serafini, intervenuto a Mi… - zazoomblog : Parma-Milan Tomori: “Concentrati per raggiungere l’obiettivo” - #Parma-Milan #Tomori: #“Concentrati - MilanPress_it : MALDINI E TOMORI ?? ?? Scorri la gallery per leggere le dichiarazioni di Paolo Maldini e Fikayo Tomori nel pre-part… - ParmaLiveTweet : Milan, Tomori: 'Il Parma è una buona squadra, sarà complicato batterli' - sportli26181512 : Milan, Tomori: 'Col Parma la partita più importante, l'obiettivo...': Fikayo Tomori, difensore del Milan, parla a S… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomori Parma

Intervistato da Sky Sport, Fikayoha parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Tardini contro ilIntervistato da Sky Sport, Fikayoha parlato della sfida in programma questo pomeriggio al Tardini contro il: "Da adesso fino al termine della stagione ogni partita è importante. ...Commenta per primo Fikayo, difensore del Milan, parla a Sky Sport prima della sfida contro il: 'Da adesso fino al termine della stagione ogni partita è importante. Quella di oggi è la più importante. Siamo ...Luca Serafini, intervenuto a Milan TV nel pre partita di Parma-Milan, ha parlato così di Romagnoli e del possibile riscatto di Fikayo Tomori: "Romagnoli deve essere fiducioso in sé stesso e ...Fikayo Tomori ha parlati ai microfoni di Sky Sport prima di Parma-Milan: “Da adesso al termine della stagione ogni partita è importante, quella di oggi, essendo la prima, è la più importante. Siamo ...