Tommaso Zorzi, il trash impersonificato, contro la tv italiana "alla ricerca spasmodica del trash" (Di sabato 10 aprile 2021) Della tv italiana cambierei il gusto. Ci sono alcuni contenitori che hanno il gusto dell'orrido, senza fare nomi. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non delle persone. A volte da spettatore faccio fatica a guardare. La ricerca spasmodica e quasi stucchevole del trash, elemento che io amo, rischia di far scadere nel becero. C'è un livello oltre il quale non bisogna andare". Discorso sicuramente condivisibile, peccato che a pronunciarlo sia lui: Tommaso Zorzi, il cui senso dell'umorismo si basa sulla costante ricerca della risata attraverso riferimenti sessuali. Passato da Riccanza al Grande Fratello Vip e finito come opinionista all'Isola dei Famosi. Esistono trasmissioni più trash ...

