Tommaso Stanzani: vita privata e curiosità del giovane ballerino (Di sabato 10 aprile 2021) Tommaso Stanzani è stato uno dei due eliminati dell’ultima puntata di Amici 2021. Il ballerino è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 10 aprile alle ore 15.30 su Canale 5. L’ex pattinatore ha parlato del suo processo di crescita all’interno del programma: “Questo è stato il mio inizio. Amici mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano. Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perchè mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare“. A Silvia Toffanin, che gli chiede come sia stato accolto dai suoi genitori dopo aver abbandonato la scuola, risponde: “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021)è stato uno dei due eliminati dell’ultima puntata di Amici 2021. Ilè stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 10 aprile alle ore 15.30 su Canale 5. L’ex pattinatore ha parlato del suo processo di crescita all’interno del programma: “Questo è stato il mio inizio. Amici mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano. Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perchè mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare“. A Silvia Toffanin, che gli chiede come sia stato accolto dai suoi genitori dopo aver abbandonato la scuola, risponde: “Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa ...

Advertising

Martino981 : RT @themistycalone: Io volando altissimo per quelli di Verissimo che tra post e storie stanno trattando l'intervista a Tommaso come l'event… - effylifestyle : @TheMadShipper1 NO VA BE. Ciao Tommaso Stanzani - luxcookies : io credo che non abbiamo ancora realizzato per bene quanto sia STRAORDINARIO che tommaso stanzani ballerino elimina… - leyrahexia : RT @ahoy_mat: Oggi Tommaso Stanzani farà la storia come il 1º eliminato di Amici ad essere intervistato a Verissimo (fatta eccezione per An… - perstareconte : RT @doveseiamore: chiamatemi pazza, sì pazza per tommaso stanzani #Amici20 -