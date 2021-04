Tommaso Stanzani, sapete che sport faceva prima di Amici? Era un campione (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tommaso Stanzani è stato uno degli allievi del talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘, ma sapete quale disciplina praticava prima? Tommaso Stanzani è stato uno dei concorrenti del noto talent show ‘Amici di Maria De Filippi‘, ma durante la terza messa in onda è stato eliminato. Il ragazzo è stato invitato a partecipare alla Leggi su youmovies (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato uno degli allievi del talent show ‘di Maria De Filippi‘, maquale disciplina praticavaè stato uno dei concorrenti del noto talent show ‘di Maria De Filippi‘, ma durante la terza messa in onda è stato eliminato. Il ragazzo è stato invitato a partecipare alla

Advertising

Mariagi93219088 : Oggi Tommaso Stanzani nazionale sarà a @verissimotv, perché anche Silvia Tiffanin sa! #Amici20 #Amici2020… - GossipItalia3 : Tommaso Stanzani rivelazione su “Amici”: «Ora i miei genitori mi sostengono» #gossipitalianews - ilionorrr : RT @ahoy_mat: Oggi Tommaso Stanzani farà la storia come il 1º eliminato di Amici ad essere intervistato a Verissimo (fatta eccezione per An… - cuordipietra : Tommaso Stanzani segue Tommaso Zorzi e non Leonardo - Ali49438687 : RT @themistycalone: Io volando altissimo per quelli di Verissimo che tra post e storie stanno trattando l'intervista a Tommaso come l'event… -