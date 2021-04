Tommaso Stanzani a Verissimo, il ballerino di Amici dopo l’eliminazione confessa: “È stato il mio inizio” (Di sabato 10 aprile 2021) Gli affezionatissimi telespettatori di Amici hanno assistito, la scorsa puntata, all’eliminazione del ballerino Tommaso Stanzani. Il suo addio alla scuola è stato salutato tra lacrime e stupore dei compagni e non solo, ma ora per lui il futuro si prospetta roseo e ricco di soddisfazioni. Alla sua prima intervista tv, a Verissimo, Tommaso racconta le sue sensazioni. Tommaso Stanzani e il sogno di Amici La terza puntata del serale di Amici, andata in onda lo scorso sabato, ha visto l’inaspettata eliminazione di Tommaso Stanzani, ballerino della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Un esito che ha lasciato tutti senza parole, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 aprile 2021) Gli affezionatissimi telespettatori dihanno assistito, la scorsa puntata, aldel. Il suo addio alla scuola èsalutato tra lacrime e stupore dei compagni e non solo, ma ora per lui il futuro si prospetta roseo e ricco di soddisfazioni. Alla sua prima intervista tv, aracconta le sue sensazioni.e il sogno diLa terza puntata del serale di, andata in onda lo scorso sabato, ha visto l’inaspettata eliminazione didella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Un esito che ha lasciato tutti senza parole, ...

Advertising

Itsgic1 : RT @Onefire95582124: LA CELENTANO CHE SUBITO DOPO L'ELIMINAZIONE DI TOMMASO, CERCA IN TUTTI I MODI DI RACCOMANDARE SUO FIGLIO DIO STANZANI… - fefe2590 : RT @Onefire95582124: LA CELENTANO CHE SUBITO DOPO L'ELIMINAZIONE DI TOMMASO, CERCA IN TUTTI I MODI DI RACCOMANDARE SUO FIGLIO DIO STANZANI… - ithinkidkk : RT @Morena_3v: L’arco ce l’hai tu TOMMASO STANZANI TUUU #Verissimo #Amici20 - Antonel45016348 : RT @Onefire95582124: LA CELENTANO CHE SUBITO DOPO L'ELIMINAZIONE DI TOMMASO, CERCA IN TUTTI I MODI DI RACCOMANDARE SUO FIGLIO DIO STANZANI… - roberta59551794 : silvia toffanin: '... giudici BUONI' tommy: 'sisi mi hanno mandato via, ma sono buoni'.?? TOMMASO STANZANI. UN NOME… -