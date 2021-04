Tiro con l’arco, Musolesi in finale per il bronzo ad Antalya. Galiazzo fuori agli ottavi (Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia conquista la finale per il bronzo nell’arco olimpico nella terza giornata dell’European Grand Prix di Antalya. Tutto merito di Federico Musolesi che in una giornata condizionata dal forte vento si è arreso solamente in semifinale per 6-2 all’arciere delle Isole Vergini Nicholas D’Amour che si giocherà l’oro contro il russo Galsan Bazarzhapov. Domani alle 11:00 Musolesi dovrà vedersela per il terzo posto contro Jeff Henckels (Lux). Nel cammino verso le semifinali, l’azzurro aveva battuto Alessandro Paoli nel derby italiano per 6-2 prima di superare agli ottavi lo spagnolo Castro 6-5 (10-8) e ai quarti il russo Tsybikzhapov 7-3. Si ferma agli ottavi il percorso di Marco Galiazzo ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) L’Italia conquista laper ilnelolimpico nella terza giornata dell’European Grand Prix di. Tutto merito di Federicoche in una giornata condizionata dal forte vento si è arreso solamente in semiper 6-2 all’arciere delle Isole Vergini Nicholas D’Amour che si giocherà l’oro contro il russo Galsan Bazarzhapov. Domani alle 11:00dovrà vedersela per il terzo posto contro Jeff Henckels (Lux). Nel cammino verso le semifinali, l’azzurro aveva battuto Alessandro Paoli nel derby italiano per 6-2 prima di superarelo spagnolo Castro 6-5 (10-8) e ai quarti il russo Tsybikzhapov 7-3. Si fermail percorso di Marco...

Advertising

juventusfc : 2' | Subito un'occasione con @AlvaroMorata! Azione sulla sinistra per liberare al tiro Alvaro in area: Sirigu chiu… - arohakuro : RT @arohaitalia: [INFO] Domani Eunwoo lancerà il primo tiro per la LG alla partita di baseball tra gli LG Twins e gli SSG Landers. La secon… - aestherictm : Se Gengyin non diventa il leader del nuovo gruppo io tiro tutto, raga loro hanno bisogno di lui con leader e come m… - 13lvdk : voi non avete capito io mi tiro fuori l’anima con le unghie - TimothyLovejo11 : @CodenameEE6 @Sicilianodoc73 @Cristiano Io penso che invece non sarebbe male con Icardi, penso che Ronaldo partendo… -