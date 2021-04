Tina Cipollari gela Maria De Filippi: “Non sara la mia testimone di nozze” (Di sabato 10 aprile 2021) Tina Cipollari si sposa col fidanzato Vincenzo Ferrara? Il rumor Da alcuni giorni Tina Cipollari è assente nello studio di Uomini e Donne destando molta preoccupazione ai numerosi telespettatori del dating show di Canale 5. Nel frattempo, però, la storica opinionista è tornata a far parlare di sé per un’intervista rilasciata al magazine Nuovo TV. In quell’occasione la vamp frusinate ha fatto sapere che Maria De Filippi non sarà la sua testimone di nozze al matrimonio con il compagno Vincenzo Ferrara. Dunque, nonostante siano trascorsi vent’anni da quando la collega di Gianni Sperti lavora al fianco della professionista pavese e l’amicizia che la lega, le cose stanno così. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)si sposa col fidanzato Vincenzo Ferrara? Il rumor Da alcuni giorniè assente nello studio di Uomini e Donne destando molta preoccupazione ai numerosi telespettatori del dating show di Canale 5. Nel frattempo, però, la storica opinionista è tornata a far parlare di sé per un’intervista rilasciata al magazine Nuovo TV. In quell’occasione la vamp frusinate ha fatto sapere cheDenon sarà la suadial matrimonio con il compagno Vincenzo Ferrara. Dunque, nonostante siano trascorsi vent’anni da quando la collega di Gianni Sperti lavora al fianco della professionista pavese e l’amicizia che la lega, le cose stanno così. Per quale motivo? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni ...

