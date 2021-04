The Woman in the Window: nuovo trailer con Amy Adams (Di sabato 10 aprile 2021) Netflix ha rilasciato un trailer del tanto atteso The Woman in the Window prima del suo arrivo sul servizio di streaming a maggio. Chi dirige The Woman in the Window? Diretto da Joe Wright, il film è interpretato da Amy Adams nei panni di una psicologa infantile agorafobica che scopre la sua vita sottosopra quando è testimone di un crimine brutale attraverso le finestre della sua brownstone di New York City. The Woman in the Window-Trama Limitata dalla sua agorafobia, Anna Fox si ritrova a tenere d’occhio la nuova famiglia dall’altra parte della strada attraverso le finestre della sua casa di New York. Dopo aver assistito a un crimine brutale, i segreti iniziano a svelarsi e niente e nessuno sono quello che sembrano. Il film Mentre il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Netflix ha rilasciato undel tanto atteso Thein theprima del suo arrivo sul servizio di streaming a maggio. Chi dirige Thein the? Diretto da Joe Wright, il film è interpretato da Amynei panni di una psicologa infantile agorafobica che scopre la sua vita sottosopra quando è testimone di un crimine brutale attraverso le finestre della sua brownstone di New York City. Thein the-Trama Limitata dalla sua agorafobia, Anna Fox si ritrova a tenere d’occhio la nuova famiglia dall’altra parte della strada attraverso le finestre della sua casa di New York. Dopo aver assistito a un crimine brutale, i segreti iniziano a svelarsi e niente e nessuno sono quello che sembrano. Il film Mentre il ...

