Terribile scontro auto-furgone | mamma | papà e figlio di 2 anni in fin di vita

(Di sabato 10 aprile 2021) Nella mattina di sabato 10 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in via S. Giuliano angolo via Bollane a Campodarsego, in provincia di Padova, per lotra un’e un. Sulla vettura viaggiava un’intera famiglia, composta dae un bambino di due. L’impatto tra la Ford Transit e un’, un Suv Fiat Freemont. La donna è stata elitrasportata a Treviso in gravi condizioni, padre esono ricoverati invece a Padova. I vigili del fuoco arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la famiglia dall’. Padre, madre e bambino sono state stabilizzate dal personale del SUEM e trasferite in ospedale.Le condizioni della donna sono apparse subito ...