Terremoto di magnitudo 6 in Indonesia, almeno otto morti e 12 feriti (Di sabato 10 aprile 2021) almeno otto persone sono morte, altre dodici sono rimaste ferite e oltre 300 edifici sono stati danneggiati in un Terremoto di magnitudo 6 registrato sull'isola di Giava, in Indonesia. Non sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021)persone sono morte, altre dodici sono rimaste ferite e oltre 300 edifici sono stati danneggiati in undi6 registrato sull'isola di Giava, in. Non sono stati ...

