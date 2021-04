Terra fuochi, il 17 aprile ad Acerra Conferenza nazionale Cei (Di sabato 10 aprile 2021) Sensibilizzare le Chiese in Italia per uno sguardo piu’ attento e profetico alla custodia del creato a sei anni dalla Lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della Casa comune. E’ quanto si propongono la Conferenza episcopale italiana e la diocesi di Acerra (Napoli), promotrici del convegno nazionale “Custodire le nostre terre. Salute, ambiente, lavoro”, in programma il prossimo 17 aprile ad Acerra. Al convegno prenderanno parte il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI ed arcivescovo di Perugia, monsignor Antonio di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana, monsignor Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia e presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carita’ e la salute, e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) Sensibilizzare le Chiese in Italia per uno sguardo piu’ attento e profetico alla custodia del creato a sei anni dalla Lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della Casa comune. E’ quanto si propongono laepiscopale italiana e la diocesi di(Napoli), promotrici del convegno“Custodire le nostre terre. Salute, ambiente, lavoro”, in programma il prossimo 17ad. Al convegno prenderanno parte il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI ed arcivescovo di Perugia, monsignor Antonio di Donna, vescovo die presidente dellaEpiscopale Campana, monsignor Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di Gorizia e presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carita’ e la salute, e ...

