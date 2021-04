Temi caldi per i nuovi film online | Pantere Nere da Oscar | pornografia e scandalo carburanti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) È stata un’apripista la Pasqua per una serie di uscite cinematografiche sulle piattaformedi questi giorni. Possiamo dire che si tratta della prima vera carica dopo l’assestamento natalizio del nuovo strumento digitale, a cavallo tra due lockdown e zone variamente colorate. Tanti titoli quindi, il primo è Judas and the Black Messiah, già disponibile on demand e con all’attivo ben 6 nomination agli. Come una specie di Donnie Brasco black, un LaKeith Stanfield sempre più meritatamente in ascesa artistica veste i panni dell’infiltrato FBI William O’Neal. Il bersaglio per Hoover, direttore dell’Agenzia e futuro presidente degli Stati Uniti con la faccia di Martin Sheen, sono le, e più ancora Fred Hampton, leader del gruppo in Illinois. Personaggio affascinante quanto a noi sconosciuto, qui con il ...