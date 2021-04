Taekwondo | Europei 2021 | i risultati della terza giornata Italia | c’è il bronzo di Alessio Ori per le croate Vuleti? e Jelic

(Di sabato 10 aprile 2021) Al Grand Hotel Millennium di Sofia si è conclusa ladeglidi. Quattro, anche oggi, le categorie sui tatami bulgari: andiamo a vedere come sono andate le cose. Donne (-62 kg) 1. Bruna? (Croazia) (14-10 in una finale dove a un certo punto 9-9) 2. Marija Stetic (Bosnia Erzegovina) 3. Kristina Prokudina (Russia) 3. Irem Yaman (Turchia) Il primo oro croatoarriva nella categoria di peso più leggera del programma di questo sabato 10 aprile. Laka classe 1999 batte in finale la bosniaca Marija Stetic, dopo essersi trovata sul 9-9, con lo score di 14-10. Donne (-67 kg) 1. Matea Jeli? (Croazia) 2. Lauren Williams (Gran Bretagna) 3. Magda Wiet (Francia) 3. Nur Tatar ...

MEDAGLIAAAAAAA! ?? Secondo podio tricolore agli Europei di Sofia! Simone #Alessio è BRONZO nella categoria -80 kg!

SOFIA (BULGARIA) - Primo podio per l'Italia degli Europei 2021 di Sofia (Bulgaria). Simone Crescenzi, nella categoria - 63kg, conquista una prestigiosa medaglia di bronzo. Una bella gara per il 23enne laziale. C'è da sottolineare che l'atleta delle Fiamme Oro ha disputato questi Europei con un problema fisico che non gli ha permesso di prepararsi al meglio e di combattere nelle migliori condizioni.