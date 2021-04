Suprematisti bianchi pianificano manifestazioni negli States (Di sabato 10 aprile 2021) Mentre il presidente Biden cerca di ricucire un’America completamente lacerata, nel paese cresce l’allarme di una nuova ondata di manifestazioni dei Suprematisti bianchi. Domenica 11 aprile sono infatti in programma numerose manifestazioni in diverse città. I raduni sono stati organizzati su Facebook e attraverso l’app di messaggistica Telegram. Lo slogan della manifestazione è “White Lives Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Mentre il presidente Biden cerca di ricucire un’America completamente lacerata, nel paese cresce l’allarme di una nuova ondata didei. Domenica 11 aprile sono infatti in programma numerosein diverse città. I raduni sono stati organizzati su Facebook e attraverso l’app di messaggistica Telegram. Lo slogan della manifestazione è “White Lives

