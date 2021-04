Supervivientes, Gianmarco Onestini già protagonista del primo flirt? Ecco con quale naufraga ci sarebbe del tenero (Di sabato 10 aprile 2021) Continua con successo la carriera in Spagna di Gianmarco Onestini, fratello dell’ex tronista Luca, che negli ultimi tempi ha preso parte a diversi reality show spagnoli: prima ha conquistato la vittoria al Gran Hermano Vip, dove ha anche iniziato una relazione con la coinquilina Adara Molinero, terminata poi in maniera tutt’altro che pacifica con accuse e recriminazioni reciproche, in cui lei lo accusava di voler tornare in Italia per un motivo a lei sconosciuto, mentre lui le recriminava di aver sentito uno dei loro ex coinquilini del programma; ora, Gianmarco Onestini ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura professionale e mettersi alla prova sulle spiagge dell’Honduras, nella nuova edizione di Supervivientes, versione spagnola della nostra Isola Dei Famosi. Supervivientes è ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 aprile 2021) Continua con successo la carriera in Spagna di, fratello dell’ex tronista Luca, che negli ultimi tempi ha preso parte a diversi reality show spagnoli: prima ha conquistato la vittoria al Gran Hermano Vip, dove ha anche iniziato una relazione con la coinquilina Adara Molinero, terminata poi in maniera tutt’altro che pacifica con accuse e recriminazioni reciproche, in cui lei lo accusava di voler tornare in Italia per un motivo a lei sconosciuto, mentre lui le recriminava di aver sentito uno dei loro ex coinquilini del programma; ora,ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura professionale e mettersi alla prova sulle spiagge dell’Honduras, nella nuova edizione di, versione spagnola della nostra Isola Dei Famosi.è ...

