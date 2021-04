Suor Faustina e Giovanni Paolo II | come la Divina Misericordia li unisce

(Di sabato 10 aprile 2021) Ricorre la Domenica dellama non tutti conoscono il particolare aspetto cheKowalska eII.Kowalska eII furono infatti due vite che si intrecciano fortemente sotto il culto della. L’anno dopo che morìKowalska, il 5 ottobre 1938 a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Gesù parlò per la prima volta del desiderio di istituire questa festa aa Pock nel 1931, quando le trasmetteva la sua volontà per quanto riguardava il quadro: 'Io desidero che vi sia ...Debora Donnini " Città del Vaticano "Avverto bene che la mia missione non finirà con la mia morte, ma incomincerà". Queste parole scritte nel Diario daKowalska sono davvero profetiche alla luce degli avvenimenti che sono seguiti alla nascita al cielo di questa umile suora, a cui Gesù si manifestò con visioni, rivelazioni, le stimmate ...Suor Faustina Kowalska e Giovanni Paolo II furono infatti due vite che si intrecciano fortemente sotto il culto della Divina Misericordia. L’anno dopo che morì suor Faustina Kowalska, il 5 ottobre ...Suor Faustina Kowalska e Giovanni Paolo II, due vite che si intrecciano nel culto della Divina Misericordia. Aci Stampa sulle due figure, ha intervistato monsignor Pawel Ptasnik, responsabile della ...