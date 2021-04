Sulla rotta balcanica è calato di nuovo il sipario

(Di sabato 10 aprile 2021) Il giornalismo mainstream segue sempre la corrente forse perché a risalire (la corrente) si rischia di fare la fine dei salmoni. A febbraio, – davanti alle immagini drammatiche dei profughi nel campo di Lipa immersi nella neve o accampati in edifici abbandonati in attesa di riprovare a superare il confine quasi invalicabile della Croazia -, lo avevamo messo in conto. Sapevamo che l’assedio mediatico su quanto accadeva (e continua ad accadere) nel cantone bosniaco di Una-Sana, ultima tappa dellache porta a Trieste, sarebbe durato poco. E infatti, ora che i riflettori si sono spenti, abbiamo deciso di pubblicare le riflessioni di Silvia Maraone, coordinatrice del progetto umanitario di Ipsia-Acli in Bosnia, a Bihac. Stamane ci ha scritto: «La neve oggi si è sciolta di, qui èun silenzio ...

Advertising

AlexBonoVox1 : RT @Pippoevai: Ripropongo il mio longform sulla rotta dei calciatori nigeriani minorenni lungo l'asse Spezia-Rijeka, pubblicato da @DomaniG… - Pippoevai : Ripropongo il mio longform sulla rotta dei calciatori nigeriani minorenni lungo l'asse Spezia-Rijeka, pubblicato da… - CristianaRadivo : RT @PCattoretti: Nulla è cambiato: gli ultimi del mondo continuano a rimanere sulla soglia impossibilitati a entrare, costretti a vivere un… - sunnycee_s : @Giovann16222653 Mai quanto l'avete rotta voi che vi sentite titolate a sputare sentenze sulla vita PRIVATA di chiu… - massibot : RT @SznDohrn: Il lungo viaggio della tartaruga marina: dalla Toscana alla Campania, ha superato lo stretto di Messina e nuota nel mar Ionio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla rotta

Linkiesta.it

...agli anni scorsi però la Turchia ha assunto di fatto e militarmente il controllo di un'altra...hanno un peso e per questo è lecito attendersi che chi ha responsabilità di governo le metta...carta, era difficile simpatizzare con lui. Religiosissimo, tanto da farsi ordinare diacono, ... l'etichetta più importante in assoluto per la scena hip hop di allora, ha la mascellain ...Qualche perplessità, invece – non sul rientro ma sulle modalità decisionali – le esprime la dirigente ... La prospettiva dell’apertura lunedì rappresenta l’ennesimo cambiamento di rotta".di Massimo Selleri Il percorso che da Ronchidoso porta alla Guanella racconta un pezzo di storia poco conosciuta ma molto affascinante. Racconta di come i soldati brasiliani, facendo il percorso inver ...