'Su Gregoretti no violazione convenzione internazionale'. Pm chiede proscioglimento Salvini (Di sabato 10 aprile 2021) Nella memoria della difesa dell'ex - ministro dell'Interno si afferma che si è trattato di un atto politico a livello insindacabile per l'azione penale Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) Nella memoria della difesa dell'ex - ministro dell'Interno si afferma che si è trattato di un atto politico a livello insindacabile per l'azione penale

Advertising

rolandoroccando : RT @Libero_official: Caso #Gregoretti, il pm chiede il 'non luogo a procedere' per #Salvini: 'Sui #migranti nessuna violazione del diritto… - veratto_A : RT @Libero_official: Caso #Gregoretti, il pm chiede il 'non luogo a procedere' per #Salvini: 'Sui #migranti nessuna violazione del diritto… - Jkado67 : RT @Libero_official: Caso #Gregoretti, il pm chiede il 'non luogo a procedere' per #Salvini: 'Sui #migranti nessuna violazione del diritto… - zazoomblog : Su Gregoretti no violazione convenzione internazionale. Pm chiede proscioglimento Salvini - #Gregoretti… - GDeccia : RT @Libero_official: Caso #Gregoretti, il pm chiede il 'non luogo a procedere' per #Salvini: 'Sui #migranti nessuna violazione del diritto… -