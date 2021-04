Stop alla Campagna Vaccinale in Irpinia, il monito di Azione (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Campagna Vaccinale è una questione troppo importante, perché si possano commettere errori o continuare a commetterne. Le segnalazioni che giungono dalla Provincia di Avellino non sono certo incoraggianti e non può essere sufficiente qualche foto di rito o una visita del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a tranquillizzare una comunità stremata da questi mesi di pandemia, di morte, di sofferenza e di crisi economica e sociale. Il coordinamento Provinciale di Azione esprime una fortissima preoccupAzione per i disagi, per la lentezza nella somministrAzione delle dosi vaccinali alle categorie più fragili della popolAzione. Azione sostiene la necessità di uscire da questo pantano offrendo certezze e non banali ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLaè una questione troppo importante, perché si possano commettere errori o continuare a commetterne. Le segnalazioni che giungono dProvincia di Avellino non sono certo incoraggianti e non può essere sufficiente qualche foto di rito o una visita del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a tranquillizzare una comunità stremata da questi mesi di pandemia, di morte, di sofferenza e di crisi economica e sociale. Il coordinamento Provinciale diesprime una fortissima preoccupper i disagi, per la lentezza nella somministrdelle dosi vaccinali alle categorie più fragili della popolsostiene la necessità di uscire da questo pantano offrendo certezze e non banali ...

