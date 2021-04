Stefano De Martino e Emma Marrone | ecco perchè è finita

(Di sabato 10 aprile 2021) Ormai lo sappiamo tutti,Desi erano conosciuti durante la partecipazione al programma di Maria de Filippi, Amici, e avevano cominciato una storia d’amore, ma? Era l’anno 2000. Lui ballerino, lei cantante: il loro amore aveva fatto sognare i fan per due anni.cosa disse la cantante dopo la fine della loro storia, senza sbilanciarsi troppo e senza dare veramente una motivazione alla loro separazione: Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo ...

Advertising

pezslaugh : Stefano De Martino ringrazia che sei bono - butpsychopath : Stiamo davvero parlando del presunto flirt fra Stefano De Martino e Martina? Okay, parliamone allora #Amici20 - SRI_Zorzando : La prossima settimana #CanzoneSegreta si scontrerà contro lo show di #PioeAmedeo (con ospite la De Filippi). Rai 1… - _DAGOSPIA_ : SOLO UN’AMICIZIA TRA STEFANO DE MARTINO E ANDREA DELOGU? - ELISA ISOARDI RUBERA' IL POSTO ALLA...… - CorriereUmbria : Stefano De Martino: tra gossip, nuovi amori e lo show dell'estate con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

... bensì come giudice insieme adeed Emanuele Filiberto . Proprio con loro oggi sarà ospite a Verissimo per parlare di quello che succede nel programma, quali sono i suoi cantanti o ...Veniva dalla fine del matrimonio conDe, padre di suo figlio Santiago e poi c'era la notevole differenza d'età: la showgirl argentina ha 36 anni, il suo compagno 26. Ma questo scoglio ...Scopriamo meglio insieme chi è il ballerino e personaggio televisivo Stefano De Martino: età, Instagram, altezza, peso e molto altro su di lui Torniamo a parlare di gossip e dei personaggi che ogni ...Festa di compleanno in casa per Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il piccolo ha compiuto 8 anni e con tanto di torta al cioccolato, palloncini, e candeline scintillanti, ha ...