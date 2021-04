Stefano De Martino, balletto negli studi di Amici: ad osservarlo c’è lei – VIDEO (Di sabato 10 aprile 2021) Stefano De Martino improvvisa un balletto nel dietro le quinte di Amici e lo pubblica su Instagram lanciando una poco velata provocazione De Martino ha atteso una settimana, ma alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 10 aprile 2021)Deimprovvisa unnel dietro le quinte die lo pubblica su Instagram lanciando una poco velata provocazione Deha atteso una settimana, ma alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

nominoistefy : RT @impasticcata: comunque stefano de martino non era neanche tra i tre ballerini più bravi della sua edizione ma grazie alla beneficenza d… - pensierounanime : RT @invoItino: tommaso in tre anni sa fare quello che stefano de martino non ha mai saputo fare - trashnauta : RT @invoItino: tommaso in tre anni sa fare quello che stefano de martino non ha mai saputo fare - xblackdarknessx : RT @invoItino: tommaso in tre anni sa fare quello che stefano de martino non ha mai saputo fare - infoitcultura : Stefano De Martino, arriva la stoccata alla Celentano: il video scatena i fan -