Stefano De Martino a Verissimo | il giudizio su Alessandra Celentano dopo le polemiche | le parole del ballerino

A Verissimo si riuniscono i giudici dell'attuale edizione di Amici: Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Il trio racconta a Silvia Toffanin la loro esperienza nel serale del talent show, giudicando anche l'operato dei maestri di ballo e canto. Proprio De Martino si sbilancia sulla figura della professoressa Alessandra Celentano, con la quale ha più volte battibeccato. I giudici di Amici si raccontano a Verissimo La nuova edizione di Amici, oltre ai talenti dei ragazzi in gara e alle agguerritissime battaglie fra i professori, vede anche la partecipazione di una giuria d'eccezione. A giudicare le esibizioni degli allievi della scuola di Maria De Filippi sono Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto.

