Stash e la sua nuova vita da papà: 'Mi ha cambiato la vita' (Di sabato 10 aprile 2021) 'Un anno fa non avrei immaginato di essere padre'. A 'Verissimo', Stash Fiordispino racconta la sua nuova vita da papà: 'Per me è stata una spinta incredibile - ha spiegato il frontman dei 'The Kolors'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) 'Un anno fa non avrei immaginato di essere padre'. A 'Verissimo',Fiordispino racconta la suada: 'Per me è stata una spinta incredibile - ha spiegato il frontman dei 'The Kolors'...

Advertising

ElectraGaunt : @trudizerbino Già lo scorso sabato Stash era partito a screditare Enula, ergo... non mi stupirei alla sua eliminazi… - _ambrix_ : Che schifo il povero Tancredi con sottofondo quel non dico cosa di Stash e la sua canzonetta becera #Amici20 - dasolaconme : @TANCRAZIOpeppa @Noemi_234 @LuBlue94 Ma veramente il principe va pazzo per lei, a Stefano piace molto enula e si as… - megustamagnare : RT @chiamamematto: MI SEGNALANO CHE STASH È COMPLETAMENTE PERSO PER LE BARRE DI SANGIO, VUOLE CAPIRE LA SUA MODALITÀ DI SCRITTURA #amicispo… - mara__mg4 : @m_infinity_ Stash non ha mai dato mezzo punto a Serena, anche quando era palese la sua superiorità (vedi guanti di… -