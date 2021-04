Star Trek | un nuovo film in uscita nel 2023

(Di sabato 10 aprile 2021) La Paramount ha annunciato l'di unlungometraggio di, previsto il 9 giugnonelle sale americane. La Paramount ha annunciato l'di undi, previsto il 9 giugnonelle sale americane. Un annuncio un po' a sorpresa, all'interno di un comunicato che conteneva principalmente aggiornamenti sui rinvii di alcunimolto attesi come i nuovi capitoli di Mission: Impossible, già posticipati per via dell'emergenza sanitaria. Si tratterà del primodel franchise di fantascienza dal 2016, lo stesso arco di tempo che passò tra la fine dell'incarnazione originale nel 2002 e il debutto della nuova linea temporale ideata da ...

Advertising

JustNerd_IT : Nuove date di uscita per Dungeons & Dragons, Top Gun: Maverick e... Star Trek?! - Leggi l'articolo completo su:… - simone_s_86 : @VinSenzatela @mmcasetti @maurovanetti Penso sarebbe molto piú interessante se un nuovo Star Trek provasse a fare q… - Terra2itter : Fa il reboot di Star Trek, e siccome gli viene inaspettatamente bene decide di mollarlo per Star Wars (facendo una… - jluiz1981 : @mateuseis A quarta foto é Star Trek! Hahahaha - VinSenzatela : @simone_s_86 @mmcasetti @maurovanetti Assolutamente d'accordo. E' un concept figlio dell'ottimismo degli anni '60 c… -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek

Tra le nuove date annunciate, però, c'è anche una sorpresa per i fan di. Paramount Pictures annuncia le nuove date di uscita per Dungeons & Dragons, Top Gun: Maverick e tanti altri Con la ...In serata Paramount Pictures ha rivelato di aver riformulato buona parte del proprio calendario uscite: tra i film che hanno subito cambiamenti nella distribuzione Top Gun: Maverick ,4 e MIssion: Impossible 8 . Attraverso una mossa più che scontata, il celebre studios hollywoodiano ha plasmato il proprio listino uscite in conseguenza al protrarsi dell' emergenza Covid - ...Oggi, sabato 10 aprile, il team Trek Pirelli partecipa alla Marlene Sudtirol Sunshine race di Nalles (BZ), terza tappa degli Internazionali d'Italia XCO S ...Paramount Pictures ha rivelato di aver riformulato il proprio calendario uscite: tra i film che hanno subito cambiamenti nella distribuzione Star Trek 4 e MIssion: Impossible 8.